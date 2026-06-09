日本野球機構（ＮＰＢ）は８日、神宮球場で４月１６日に行われたヤクルト−ＤｅＮＡ戦で球審を務めた際に、打者の手から離れたバットが頭部を直撃して緊急手術を受けた川上拓斗審判員（３０）についてオンラインで家族からの手紙を公表した。事故から１カ月半あまりが過ぎた川上審判員の容体が家族によって明かされた。手紙には「まだ意識回復とまでは言えないものの、家族やお見舞いに来てくださる方々に対し、まばたきの反応