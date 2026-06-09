楽天の荘司康誠投手（２５）が９日の巨人戦（楽天）に先発。巨人先発予定の則本に宣戦布告した。「絶対に負けたくないですし、ノリさんよりも長くマウンドに立ちたいと思います」と投げ勝つことを誓った。その背中を追ってきた。昨季まで楽天投手陣を背負ってきた右腕について「一番お世話になった先輩ですし、プロに入ってから道しるべ的な存在でありましたので、投げ合えることは光栄に思います」と言う。荘司は今季、開幕