2025年に破産したJSファンダリに解雇された元従業員の支援を協議する対策本部の会合が新潟県小千谷市で開かれた。工場跡地を電子部品製造大手のTDKが取得したことを受け、新たな雇用創出に期待する声が上がった。 ■500人超“即日解雇”から約1年…元従業員の就職率は87.1％に パワー半導体の製造を手がけていたJSファンダリは25年7月、約161億円の負債を抱え破産。新潟県小千谷市の工場で働く従業員532人が即日解雇さ