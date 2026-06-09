緊迫する中東情勢をめぐり、新潟県内の中小企業組合の8割が「影響がある」としていることが分かりました。 県の関係部局などが出席し開かれた情報連絡会議。 3回目の6月8日は、5月に県が県内の中小企業の組合に実施したアンケートの結果が公表されました。 【県産業労働政策課澁谷武 課長】 「ほぼ、すべての原材料・資材が値上げされ、納期の遅れ・仕入れ数量の制限が出ているといった声が寄せられている」 アンケ&#