6月9日（火）の交通取締情報 ＜午前＞市道・・・宇土市住吉町（スピード違反） ＜午後＞県道・・・熊本市中央区萩原町（歩行者妨害）国道3・・・熊本市北区四方寄町（スピード違反）国道208・・・玉名郡玉東町木葉（携帯電話・シートベルト） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道