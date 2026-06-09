巨人の田中将大投手（３７）が８日、川崎市内のジャイアンツ球場で投手指名練習に参加した。先発予定の１１日・楽天戦（楽天）に向けて、傾斜を使った投球練習などで入念に調整。胸に秘める特別な思いが、自然と言葉に乗った。「去年、僕は交流戦で１試合も登板がなかった。今年、仙台でイーグルス戦があるというのはシーズンが始まった時から頭にはあったし、タイミングが合えばそこで投げたいと思っていた」異なる色のユニ