2019年3月17日に79歳で死去したロック歌手・内田裕也さんのポスターが「ロック（6・9）の日」を前にした8日、東急田園都市線渋谷駅構内にお目見えした。生前最後にCM出演した、ねじの専門商社サンコーインダストリー（本社・大阪市）の協力で実現。14日まで掲出される。「ねじの外れた世の中を締め直せ！NOWAR！」ロシアによるウクライナ侵攻、米国・イスラエルのイラン攻撃など、不穏な世界情勢に物申すコピーが添えられ