巨人・則本昂大投手が９日の楽天戦で凱旋登板を迎える。今年からＦＡで移籍したが、昨季まで１３年間、プロの基盤を作った仙台の地への帰還だ。「お互いに知っているけど、知らないことの方が多いと思う。勝負になれば個人的な感情はないので、一生懸命投げたい」と表情を引き締めた。同学年の浅村との対戦を心待ちにし「自分を成長させてくれた場所」で１２球団勝利を目指す。