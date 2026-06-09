米Appleは6月8日（現地時間）、開発者向けカンファレンス「WWDC26」における基調講演を実施し、その中でMacシリーズ向け次期ソフトウェア「macOS 27 Golden Gate」を発表した。今年秋の一般公開を予定しており、中でも目玉機能となるSiri AIは英語版の導入が今年後半から行われるという。macOS 27「Golden Gate」は今年秋公開。Siri AIは英語版が今年後半導入へ現在最新版として公開中の「macOS 26 Tahoe」に続く新バージョンが、