【経済指標】 主な米経済指標の発表はなし 【発言・ニュース】 ＊１０万ドルのＨ－１Ｂビザ申請料、裁判所が却下 マサチューセッツ州連邦地裁は、トランプ大統領が導入したＨ－１Ｂビザ申請に対する１０万ドルの手数料について違法と判断し、無効とする判決を下した。 ＊５月の１年先インフレ期待、４月から低下 ＮＹ連銀が発表した５月の消費者期待調査によると、１年先のインフレ期待は３