広島・床田が、9日の西武戦（ベルーナドーム）に先発する。今季初の中5日での登板も「特に変わらない」と強調。通算4試合3勝0敗、防御率2.17と好相性を誇る同カードへ向け「（西武戦は）結構投げているイメージがある。ホームランバッターが多いので、気を付けて、その前にランナーをためないようにしたい」と快投を期した。右背中の筋肉の炎症が癒えたターノックが、同カード3戦目の11日に復帰することに伴い、ローテーショ