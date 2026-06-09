俳優の舘ひろし（76）が8日、映画「免許返納！？」（監督河合勇人、19日公開）のヒット祈願を共演の西野七瀬（32）とともに東京・神田明神で行った。2人は本殿で祈祷（きとう）を受け、玉串を奉納。境内には、劇中の舘の愛車・フェラーリも登場し車祓（ばら）いも行われた。舘は「事故もなく無事に撮影を終えられたことに感謝しました。あとは神様に力があれば、ヒットさせていただければうれしい」と期待。西野も「フェラーリ