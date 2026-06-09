9日ヤクルト戦（京セラドーム）に先発するオリックス・九里が“負のスパイラル”を打破する快投を誓った。チームは6月未勝利で、1分けを挟み今季ワーストの5連敗中。2日には森友、5日には渡部がコンディション不良のため登録を抹消され、5日からの広島3連戦は計19投手をつぎ込むなど登板過多気味な救援陣の疲労も懸念される。今回の連敗は自身が先発した2日巨人戦から始まった。「シーズンは長いので、こういう時もある。何