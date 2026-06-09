相撲部出身の本紙カープ担当・長谷川凡記記者が迫る「カープの支度部屋」の第2回は、球団独自で行う栄養教育を紹介。昨年5月から若手選手を対象にした栄養セミナーを定期的に実施する球団栄養士の馬明真梨子さん（39）に、取り組みの内容について質問を浴びせ倒した。栄養管理の徹底が、高太一投手（24）、名原典彦外野手（25）ら若ゴイの活躍につながっていた。球団が行う栄養教育が若ゴイの活躍を支えていた。昨年5月にスポ