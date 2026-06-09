右背中筋肉の炎症が癒えた広島・ターノックが、11日西武戦に先発する見込みとなった。7日に1軍合流しており、この日はブルペンで35球を投げ込んで調整。「準備はできている。チームを勝たせられるような投球をしていきたい」と5月2日の中日戦以来、約1カ月ぶりの登板を心待ちにした。西武・ネビンとは、24年にアスレチックスでチームメートだった縁もあり、対戦を前に「複雑に考えすぎず、自分の力、自分の強みを生かしてど