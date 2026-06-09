10月期の日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に山田杏奈が出演することが決定した。 参考：山田杏奈、念願のアルバイトに手が届かず？“命に関わらなきゃいい”俳優としてのプロ意識 本作は、池井戸潤が十余年の歳月をかけて執筆した同名小説を原作とする青春群像劇。正月の風物詩である『箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）』を題材に、2年連続で本選出場を逃した古豪・明誠学院大学陸上競技部の挑戦と、箱