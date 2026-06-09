HSBC選手権 大会期間：2026年6月8日～2026年6月14日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ハリオット ダート] 2 - 1 [リュドミラ サムソノワ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第1日がイギリス ロンドンで行われ、女子シングルス1回戦で、ハリオット ダートとリュドミラ サムソノワが対戦した。 第1セットはリュドミラ サムソノワが7-5で先取。第2セットはハリオット ダ