攻守の重要局面となる「バイタルエリア」で輝く選手たちのサッカー観に迫る連載インタビューシリーズ「バイタルエリアの仕事人」。第65回は、ジェフユナイテッド市原・千葉の鈴木大輔だ。2010年にアルビレックス新潟でプロキャリアをスタートした鈴木は、13年に柏レイソルへ移籍。16年には当時スペイン２部のヒムナスティック・タラゴナに活躍の場を移し、18年に柏へ復帰すると、19年には浦和レッズに加入。21年からはジェフユ