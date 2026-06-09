日本代表のワールドカップメンバー選考で最も物議を醸したのは、31歳のMF守田英正の落選だっただろう。「もっと外から提示してほしい」とベンチワークに苦言を呈したアジアカップ後も主力としてプレーし、W杯のアジア最終予選ではMVP級の活躍を見せる。だが、昨年３月を最後に招集から遠ざかった。当初はコンディションの問題とされていたが、チャンピオンズリーグで８強に進んだスポルティングで活躍してもついに声が掛からず、