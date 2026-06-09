王立オランダサッカー協会（KNVB）は8日、FIFAワールドカップ2026に臨むオランダ代表のメンバー変更を発表した。今回の発表によれば、DFユリエン・ティンバー（アーセナル／イングランド）が鼠径部のケガで離脱となり、DFルチャレル・ヘールトライダ（サンダーランド／イングランド）が追加招集となった。そのメンバー変更に際してKNVBの公式SNSは以下の説明をしている。「ユリアン・ティンバー選手は2026年ワールドカップ出