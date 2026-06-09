「長友佑都はコーチ枠でいいではないか」「なぜ守田英正は選ばれなかったのか」W杯メンバー発表直後からそうした批判が渦巻くなか、事前キャンプ地のモンテレイではアイスランド戦（５月31日）で途中交代した遠藤航が４日連続で全体練習を欠席した。こうした状況を振り返り、識者の河治良幸氏は「疑心暗鬼になっていた」と言う。「遠藤選手の４日連続での欠席について、もしかしたらチーム内では回復を確認して、14日のオラン