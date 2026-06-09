政府は消費税の税率を２０２７年４月から１％に引き下げる案を検討しています。ようやく消費税減税に向けて本格的に動き出しましたが、モノの値段は安くなるのか、経済効果はどれぐらいあるのでしょうか。札幌市内のスーパーです。６月に入ってから値上がりしたのは１３０品目以上です。こうした物価高対策として政府が検討しているのが、消費税の引き下げです。（高市首相）「できるだけ早く税法の改正案を出したい」