タレントのマツコ・デラックス（53）が8日放送の日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）に出演し、「整う」の良さに気付いたと明かした。マツコは「私、プチ整うもやってみたんですよ」と切り出し、「サウナは嫌だから、湯船に久々につかって、ちょっと長湯をして、ドライとかで少し部屋を冷ためにしといて、もうのぼせるくらいに風呂入った後に」脱衣所に「キンキンに冷やした冷気」を送り込んだという。マツコが