◇第75回全日本大学野球選手権記念大会第1日・1回戦東日本国際大5―3国際武道大（2026年6月8日神宮）東日本国際大の伊藤航が大会1号となる値千金の同点2ランを放った。1―3の6回、高めのスライダーを右翼席に放り込んだ。藤木豊監督は闘病生活を乗り越え、今春リーグ戦で3季ぶりに復帰した。伊藤航は「全員が“監督さんを日本一に”という思いでやっている」と熱い思いで2年ぶり初戦突破に貢献した。