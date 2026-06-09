2026年6月7日、シンガポールメディア・聯合早報は、ロシアの国有資本がミャンマーで初のタングステン採掘を準備しており、中国との競争や環境汚染への懸念が深まっていると報じた。記事は、ロシアの国有資本がミャンマー軍部から認可を受け、シャン州のタイ国境に近い地域で同州初となるタングステン鉱山の採掘を準備していると紹介。ミャンマーメディアの報道によると、鉱山がタイ国境から約20キロのモントンに位置すると伝えた。