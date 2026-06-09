◇第75回全日本大学野球選手権記念大会第1日・1回戦天理大3―2共栄大（2026年6月8日東京D）天理大は今秋ドラフト候補に挙がる最速147キロ右腕の的場が好投し、2年ぶりの初戦突破を決めた。3回に押し出し四球で先制点を献上するも崩れず7回2失点。8安打を許したがスライダーなどの曲がり幅を自在に操り「変化球を低めに集められたからこそ粘れた」と全国舞台でも長所が通用した。初めて4強入りした24年は大会直前の故障