◇第75回全日本大学野球選手権記念大会第1日・1回戦中部学院大1―0近大工学部（2026年6月8日神宮）中部学院大の最速152キロを誇る3年生右腕・吉倉が、チームの勝利に貢献した。6回2安打無失点も4四球に「納得できる内容ではないけれど、要所で三振が取れたのは良かった」と冷静だった。不二越工（富山）では外野手だったが、3年夏の富山大会で146キロを計測したことを機に、大学からは投手に専念。間宮大貴監督は「彼