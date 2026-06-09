◇第75回全日本大学野球選手権記念大会第1日・1回戦横浜商大9―6日本文理大（2026年6月8日東京D）横浜商大は3回までに6得点を挙げるなど10安打9得点と打線が力を発揮し、日本文理大に打ち勝った。初回に先制の右越え3ランを放つなど3安打3打点2盗塁をマークした4番・加藤は「思い切って振っていけば点が入る感じはしていた。（本塁打は）この大会の目標だったので打てて良かったです」と大きく胸を張った。