◇第75回全日本大学野球選手権記念大会第1日（2026年6月8日）今大会から審判員が下した判定についてリプレー映像で検証する「ビデオ検証」が導入された。東京ドームの第2試合では花園大が検証を求めた。1―3の8回無死一、二塁からバントのケースで、松沢が投手前に転がした。一度は三塁で「アウト」になるも、検証の結果「セーフ」に覆り、大会史上初めて成功させた。各チームが9イニングで1度要求でき、判定が覆った場合