国民の安寧を願い、皇室の方々は様々な祭祀（さいし）に加え、被災地の訪問などの公務も担っている。そうした活動を継続するために女性皇族が結婚後も皇室にとどまれるようにし、皇族数の減少に歯止めを掛けることは重要だ。一方で、与野党協議でとりまとめを目指している「立法府の総意」案には玉虫色の表現が多く、問題を残している。また、皇族数確保が目的と言いながら、実際は男系男子による継承の維持に道筋を付け、