日韓両国の首脳が関係強化に向けた努力を積み重ねていることが、両国民の相互理解を後押ししているのだろう。加えて、東アジアの安全保障環境の悪化や、日韓双方の同盟国である米国の関心が中南米や中東に向かっていることも、日韓両国民に連携の重要性を認識させる契機となっているようだ。このままではアジアに「力の空白」が生まれかねないためだ。読売新聞と韓国日報が５月に行った共同世論調査で、相手国に親しみを感