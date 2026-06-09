7人組音楽グループ「XG」が6日（現地時間）、英ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた、同国最大の音楽フェス「サマータイム・ボール」に日本人歌手として初出場した。同会場はサッカーの聖地とも呼ばれる世界最大級のスタジアム。日本人がパフォーマンスを行うのは矢沢永吉（76）以来で、グループとしては初。ライブでは「HYPNOTIZE」など3曲を披露。MAYA（20）が「この場所に来られて本当に感謝しています！皆さんの