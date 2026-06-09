自民党が衆院議員定数削減の法案に関してまとめた方針案が判明した。法施行から１年以内に与野党の協議で結論が得られない場合、現行の定数（４６５）から比例選の議席を４５削減する。９日に政治制度改革本部で示し、党内の意見集約を進める。方針案は「基本的な考え方」と題し、与野党でつくる「衆院選挙制度に関する協議会」で選挙制度改革と定数削減を検討するとした。その上で１年以内に結論が出なければ、「比例代表選出