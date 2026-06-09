テニス4大大会の一つ全仏オープンが7日まで行われ、車いすテニスの小田凱人選手が大会4連覇を飾りました。ライバルのヒューエット選手(イギリス)に2-0(6-3、6-3)のストレート勝利。17歳での初優勝から国枝慎吾さん以来史上2人目の全仏オープン4連覇となりました。オンコートインタビューでは、「4連覇だと思うんですけれど、10、20連覇と行くつもりで頑張ってやっている」と高らか宣言。「僕が先頭きってもっといろんなことをチャ