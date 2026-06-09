公明党は、参院議員が先行して中道改革連合に合流する方向で検討に入った。地方議員は当面合流せず、来春の統一地方選は公明に所属したまま臨む考えで、同党が国政政党の要件を失う可能性も浮上している。西田幹事長らが８日、東京都内で行われた会合で、党本部職員らに説明した。参院議員２１人全員が中道改革に合流した場合、政党要件を満たさない政治団体となる可能性などについても話したという。政党助成法上の政党要件