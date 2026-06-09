女優の山田杏奈（25）が10月期日本テレビドラマ「俺たちの箱根駅伝」（放送枠未定）で、若手アシスタントディレクター（AD）を演じる。箱根駅伝中継を担うチーフプロデューサー（大泉洋）、その下で現場を仕切るセンターディレクター（伊藤沙莉）と一緒に中継を担う。箱根駅伝を毎年テレビ観戦しているといい「ドラマに携われることがとてもうれしいです」と喜んでいる。池井戸潤氏の同名小説が原作。箱根駅伝を生中継するテ