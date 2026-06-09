読売新聞社と韓国日報社は５月に共同世論調査を実施した。現在の日韓関係を「良い」とした人は、日本は５９％（前回２０２５年調査５２％）、韓国は６６％（同５５％）でともに１０年の電話調査開始以降で最高となった。高市首相と韓国の李在明（イジェミョン）大統領が良好な関係を維持していることが影響したとみられる。１３年以降、両国で「悪い」が多数だったが、ここ数年は「良い」が上回っている。日韓関係の発展に向け