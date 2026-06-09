音楽グループ・ＸＧが６日（日本時間７日）、英国最大の音楽フェスティバル「Ｃａｐｉｔａｌ’ｓＳｕｍｍｅｒｔｉｍｅＢａｌｌ２０２６」に日本人アーティストとして初出演を果たした。サッカーの聖地として名高いロンドンのウェンブリー・スタジアムでパフォーマンスした史上初の日本人グループとなった。英ラジオ局「Ｃａｐｉｔａｌ」が主催する大型音楽フェスで、約８万人の観客動員を誇る。過去にマライア・キャリー