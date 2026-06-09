◇第75回全日本大学野球選手権記念大会第1日・1回戦北九州大3―2花園大（2026年6月8日東京D）21年ぶりの出場となった公立大の北九州市大が、3―2で花園大に競り勝ち04年大会以来22年ぶりの初戦突破を果たした。1点を追う3回2死満塁から6番・永田の走者一掃の中越え三塁打で逆転。一振りでチームの全打点を叩き出した2年生遊撃手は「素直にうれしい。自分が何とかしようと思っていた。最高でした」と勝利の味をかみしめ