メキシコ南部・プエブラ州で4日、LPガスを輸送していたとみられるタンクローリー4台が爆発した。周辺の学校や病院から約2000人が避難したという。タンクローリーは、盗難したガスを積んでいた可能性もあるという。大量の煙と火花が上空高く噴き上がるカメラが捉えたのは、真っ黒な煙と噴き出す炎。メキシコ南部・プエブラ州で4日、大規模なガス爆発が起きた。地元当局は、LPガスを輸送していたとみられるタンクローリー、合わせて4