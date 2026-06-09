阪神・坂本誠志郎捕手（３２）が昨秋の日本シリーズで敗れたソフトバンクとの再戦に、特別な思いをにじませた。８日の楽天戦（甲子園）は２戦連続の雨天中止。虎の背番号１２は９日からの鷹３連戦（みずほペイペイ）に向け、室内練習場でみっちりと汗を流した。昨年の日本シリーズでは若鷹軍団の強さを肌で感じ、力の差を痛感した。坂本は「（去年の）結果を見てもわかることだし、今年も交流戦で（１０勝２敗と）勝ってますし