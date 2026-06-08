きれいめにもカジュアルにも着回せるスカートは、1枚あればなにかと重宝するもの。そんななかでいま注目なのが、値下げ中の【GU（ジーユー）】のスカートです。人気アイテムだけに、お得なタイミングを見逃したくないところ。今回はそんなおすすめの「高見えスカート」を、おしゃれスタッフさんのお手本コーデとともに紹介します。自分に合うサイズが残っているあいだに、ぜひチェックしてみ