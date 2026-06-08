冷たいドリンクを持ち歩く機会が増える季節。片手にドリンク、もう片方にスマホや日傘……と、気づけば手元がいっぱいになっていることも。そんな状況を解決してくれそうなのが【Can★Do（キャンドゥ）】で見つけた「シリコーンドリンクカップホルダー」。実際に使い、持ち運びやすさや便利に感じたポイントをレポートします。 ホットもアイスも使えるカップホルダー 【Can★Do（キャンドゥ）】「シ