日傘とアームカバーが手放せなくなるこれからの季節、髪型は少しでも涼しげに変えたいところ。せっかくなら、ただ快適さを求めるだけでなく、「ショートボブ」を選んで華やかな印象も手にしませんか？ 丸みのある特徴的なシルエットには、40・50代にとってうれしいメリットが盛りだくさん。オーダーの参考になるポイントやオススメのカラーについても、詳しくお届けします。 スッキリさせる