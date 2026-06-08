今年、初代の発売から30周年を迎える『たまごっち』。第4次ブーム真っ只中のたまごっちの人気は、まだまだ衰える気配がありません。その人気の高さは、【ガチャ】のラインナップの豊富さからも伝わってくるほど。そこで今回は、平成女児世代・Z世代が夢中になる、たまごっちの「眼福グッズ」を紹介します。 コンプリートのチャンス再び！ 「たまごっち カラフルマルチチャーム」は、2025年8月に発売さ