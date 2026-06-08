100円ショップ【ダイソー】は、思わず手に取りたくなる可愛い雑貨が豊富です。キャラクターグッズはもちろん、オリジナルグッズにも遊び心をくすぐる商品が揃っているため、気付けば買い物カゴの中がいっぱいに……なんてことも。そこで今回は、自慢したくなる「ファンシー雑貨」を紹介します。 食べたくなるほどの可愛さ 今年で発売50周年のお菓子「ハッピーターン」。パッケージ