６人組ボーイグループ「ＢＯＹＮＥＸＴＤＯＯＲ」が８日、韓国・高麗大学ファジョン体育館で初のフルアルバム「ＨＯＭＥ」の発売を記念したファンショーケースを行った。このほどデビュー３周年を迎え、４年目に突入したグループにとって、今作は初めてメンバー全員が楽曲制作に参加した思い出深い作品。過去の感情や記憶を素直に表現し、メンバーやファンの存在、愛、別れ、青春の成長と痛みなどをテーマに、多彩な９曲で構成