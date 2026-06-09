巨人が勝負の夏場に向けて暑さ対策を進めている。５月下旬から東京Ｄの試合前練習で場内の温度を４度上げた。体を暑さに慣れさせる「暑熱順化」が目的で、選手は練習から大粒の汗を流している。昨季負け越し５を作った７、８月の戦いに向けた取り組みに「Ｇを読む」で迫る。ナインは８日、東京から仙台へ移動。９日から楽天との敵地３連戦（楽天モバイル）に臨む。（取材・構成＝内田拓希、田中哲）本格的な夏到来より一足