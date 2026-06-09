女優の山田杏奈（２５）が、大泉洋（５３）が主演する１０月期の日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に出演することが８日、分かった。箱根駅伝の生中継を支えるテレビ局のアシスタントディレクター（ＡＤ）を演じる。ベストセラー作家・池井戸潤氏の同名小説が原作。山田が演じる若手局員・戸山知香はもともと駅伝に思い入れがなかったが、先輩スタッフの姿に刺激を受けながら成長していく。山田は「箱根駅伝を毎年