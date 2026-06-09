１１日（日本時間１２日）開幕の北中米Ｗ杯に出場する日本代表は７日、メキシコ・モンテレイでの事前合宿の練習を打ち上げ、本格的な開幕モードに突入した。スポーツ報知では大会中、２０２４年に直木賞を受賞した作家・万城目（まきめ）学氏（５０）が日本代表戦の観戦記「万オブ・ザ・マッチ」を執筆する。１４年ブラジル、１８年ロシア、２２年カタール大会に続き、４大会連続４度目の登場。「万城目ワールド」と称されるファ